Prix de affine aujourd'hui

Le prix de affine (SN120) en direct est actuellement de $ 21.0, avec une variation de 3.86 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN120 en USD est de $ 21.0 par SN120.

affine se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 26,621,549 et une offre en circulation de 1.27M SN120. Au cours des dernières 24 heures, SN120 a été échangé entre $ 21.02 (plus bas) et $ 22.44 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 30.83, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 13.69.

En termes de performance à court terme, SN120 a varié de -0.77% au cours de la dernière heure et de -24.28% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour affine (SN120)

Capitalisation boursière $ 26.62M$ 26.62M $ 26.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.62M$ 26.62M $ 26.62M Offre en circulation 1.27M 1.27M 1.27M Offre totale 1,266,262.16872488 1,266,262.16872488 1,266,262.16872488

