Informations sur le prix de Agent Daredevil (DARE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00019141 $ 0.00019141 $ 0.00019141 Bas 24 h $ 0.0002156 $ 0.0002156 $ 0.0002156 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00019141$ 0.00019141 $ 0.00019141 Haut 24 h $ 0.0002156$ 0.0002156 $ 0.0002156 Sommet historique $ 0.00022382$ 0.00022382 $ 0.00022382 Prix le plus bas $ 0.00019141$ 0.00019141 $ 0.00019141 Variation du prix (1 h) +1.34% Changement de prix (1J) -4.12% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Agent Daredevil (DARE) est de $0.00020265. Au cours des dernières 24 heures, DARE a évolué entre un minimum de $ 0.00019141 et un maximum de $ 0.0002156, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DARE est $ 0.00022382, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00019141.

En termes de performance à court terme, DARE a évolué de +1.34% au cours de la dernière heure, -4.12% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Agent Daredevil (DARE)

Capitalisation boursière $ 105.38K$ 105.38K $ 105.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 202.65K$ 202.65K $ 202.65K Offre en circulation 520.00M 520.00M 520.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Agent Daredevil est de $ 105.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DARE est de 520.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 202.65K.