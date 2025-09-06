Informations sur le prix de AGiXT (AGIXT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.50% Changement de prix (1J) +0.74% Variation du prix (7 j) -6.54% Variation du prix (7 j) -6.54%

Le prix en temps réel de AGiXT (AGIXT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AGIXT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AGIXT est $ 0.104418, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AGIXT a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, +0.74% sur 24 heures et de -6.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AGiXT (AGIXT)

Capitalisation boursière $ 701.89K$ 701.89K $ 701.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 701.89K$ 701.89K $ 701.89K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

La capitalisation boursière actuelle de AGiXT est de $ 701.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AGIXT est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999837.38. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 701.89K.