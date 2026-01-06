Présentation d'Agok.ai – Tapez. Envoyez. Observez le travail s'accomplir tout seul.

Agok.ai est une plateforme de recherche approfondie sans code qui vous permet de décrire des tâches dans n'importe quelle langue et d'obtenir les résultats grâce aux outils adaptés, allant de Gmail aux marchés de la cryptomonnaie.

En février dernier, j'ai découvert Eliza et j'ai adoré l'idée des agents IA. Cependant, je suis tombé sur un problème : les utilisateurs sans code ne peuvent pas les utiliser, ou bien ils ne souhaitent pas franchir la courbe d'apprentissage. À l'ère de l'AGI, combler cette lacune pour les consommateurs ordinaires est essentiel.

Depuis lors, j'ai développé Agok – une structure d'agents IA entièrement sans code, dont les agents sont équipés d'outils destinés à une utilisation quotidienne (Gmail, Calendrier, Notion), ainsi que d'une fonctionnalité de recherche web, de RAG, de génération d'images, voire même d'outils spécialisés dans les marchés prédictifs, d'intégrations blockchain, d'alertes concernant les gros détenteurs et d'analyses YouTube.

Au départ, Agok était une application B2C. Aujourd'hui, nous nous lançons dans le web3, gagnant en visibilité massive et bénéficiant d'un retour concret des utilisateurs au fur et à mesure de notre croissance et de l'intégration de nouveaux outils.

Inscrivez-vous et laissez libre cours à votre créativité.

Quel est le prix en direct de Agok ?

Agok se négocie à $0.00001565, affichant une variation de prix de 2.06 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de AGOK aujourd'hui ?

La volatilité du prix de AGOK au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Agok ?

Le token a fluctué entre $0.00001511 (le bas) et $0.00001572 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par AGOK ?

Au cours des dernières 24 heures, AGOK a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.00240868, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.000014. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Agok ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment AGOK se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Believe.app Ecosystem ?

Dans la catégorie Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Believe.app Ecosystem, AGOK affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.