Informations sur le prix de AI Dev Agent (AIDEV) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00021218 $ 0.00021218 $ 0.00021218 Bas 24 h $ 0.00022839 $ 0.00022839 $ 0.00022839 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00021218$ 0.00021218 $ 0.00021218 Haut 24 h $ 0.00022839$ 0.00022839 $ 0.00022839 Sommet historique $ 0.00517704$ 0.00517704 $ 0.00517704 Prix le plus bas $ 0.00021218$ 0.00021218 $ 0.00021218 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -5.73% Variation du prix (7 j) -30.62% Variation du prix (7 j) -30.62%

Le prix en temps réel de AI Dev Agent (AIDEV) est de $0.00021328. Au cours des dernières 24 heures, AIDEV a évolué entre un minimum de $ 0.00021218 et un maximum de $ 0.00022839, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIDEV est $ 0.00517704, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00021218.

En termes de performance à court terme, AIDEV a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -5.73% sur 24 heures et de -30.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AI Dev Agent (AIDEV)

Capitalisation boursière $ 16.57K$ 16.57K $ 16.57K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 85.30K$ 85.30K $ 85.30K Offre en circulation 77.68M 77.68M 77.68M Offre totale 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AI Dev Agent est de $ 16.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIDEV est de 77.68M, avec une offre totale de 400000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.30K.