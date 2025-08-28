Informations sur le prix de AI GOD (AIG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00006869
Haut 24 h $ 0.00009204
Sommet historique $ 0.0002435
Prix le plus bas $ 0.00005911
Variation du prix (1 h) +0.52%
Changement de prix (1J) +18.08%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AI GOD (AIG) est de $0.00009062. Au cours des dernières 24 heures, AIG a évolué entre un minimum de $ 0.00006869 et un maximum de $ 0.00009204, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIG est $ 0.0002435, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005911.

En termes de performance à court terme, AIG a évolué de +0.52% au cours de la dernière heure, +18.08% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AI GOD (AIG)

Capitalisation boursière $ 90.13K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 90.13K
Offre en circulation 994.53M
Offre totale 994,531,064.8655504

La capitalisation boursière actuelle de AI GOD est de $ 90.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIG est de 994.53M, avec une offre totale de 994531064.8655504. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 90.13K.