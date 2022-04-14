Tokenomics de AI PEPE KING (AIPEPE)
Informations sur AI PEPE KING (AIPEPE)
What is the project about? AI PEPE KING aims to take the low-gas advantages of the Layer2 public chain to become the largest AI meme community on the Polygon (Matic) chain, allow users to experience the fun of meme coins faster and cheaper.
What makes your project unique? 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool & locked, initial liquidity was locked, and contract is proven safe. The remaining 6.9% of the supply is being used as tokens for community airdrop, future centralized exchange listings, bridges, and liquidity pools. $AIPEPE is now No.2 place in Polygon new users preference! AIPEPEKING is now one of the most active #meme community on @0xPolygonLabs & Layer 2 now. Check it here: https://dune.com/queries/1985608/3282991
History of your project. We gained 29K Twitter followers & 13K holders in a week, and cooperated with BitKeep/Galxe/Damil/AIAkita/CrazyAnt to hold joint airdrop and trading events.
What’s next for your project? 1000+ Global Influencers Promotion Airdrop to active #meme holders CoinGecko/Coinmarketcap Listings CEX Listings & 100,000+holders
What can your token be used for? AI Pepe community vote AI Pepe Academy AI Pepe Tools
Tokenomics et analyse de prix de AI PEPE KING (AIPEPE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AI PEPE KING (AIPEPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AI PEPE KING (AIPEPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AI PEPE KING (AIPEPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AIPEPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AIPEPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AIPEPE, explorez le prix en direct du token AIPEPE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.