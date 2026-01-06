Prix de aibeats aujourd'hui

Le prix de aibeats (AIBEATS) en direct est actuellement de $ 0.00002515, avec une variation de 7.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AIBEATS en USD est de $ 0.00002515 par AIBEATS.

aibeats se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 25,147 et une offre en circulation de 1.00B AIBEATS. Au cours des dernières 24 heures, AIBEATS a été échangé entre $ 0.00002485 (plus bas) et $ 0.00002747 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00010246, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002092.

En termes de performance à court terme, AIBEATS a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +7.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour aibeats (AIBEATS)

Capitalisation boursière $ 25.15K$ 25.15K $ 25.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.15K$ 25.15K $ 25.15K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aibeats est de $ 25.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIBEATS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.15K.