Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00004434 Haut 24 h $ 0.00011561 Sommet historique $ 0.0003985 Prix le plus bas $ 0.00004434 Variation du prix (1 h) +6.67% Changement de prix (1J) -46.97% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de aircoin (AIRCOIN) est de $0.00005469. Au cours des dernières 24 heures, AIRCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00004434 et un maximum de $ 0.00011561, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIRCOIN est $ 0.0003985, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004434.

En termes de performance à court terme, AIRCOIN a évolué de +6.67% au cours de la dernière heure, -46.97% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Capitalisation boursière $ 54.93K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.93K Offre en circulation 999.87M Offre totale 999,868,973.28786

La capitalisation boursière actuelle de aircoin est de $ 54.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIRCOIN est de 999.87M, avec une offre totale de 999868973.28786. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.93K.