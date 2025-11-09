Prix de AKIRA LABS aujourd'hui

Le prix de AKIRA LABS (AKIRA) en direct est actuellement de $ 0.00000849, avec une variation de 6.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AKIRA en USD est de $ 0.00000849 par AKIRA.

AKIRA LABS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,321.5 et une offre en circulation de 979.79M AKIRA. Au cours des dernières 24 heures, AKIRA a été échangé entre $ 0.0000078 (plus bas) et $ 0.00000866 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00007822, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000764.

En termes de performance à court terme, AKIRA a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de -44.70% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour AKIRA LABS (AKIRA)

Capitalisation boursière $ 8.32K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.33K Offre en circulation 979.79M Offre totale 980,977,115.849794

La capitalisation boursière actuelle de AKIRA LABS est de $ 8.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AKIRA est de 979.79M, avec une offre totale de 980977115.849794. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.33K.