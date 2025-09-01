Qu'est-ce que AlgonFX (ALG)

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG. AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100. In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

Prévision de prix de AlgonFX (USD)

Combien vaudra AlgonFX (ALG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs AlgonFX (ALG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour AlgonFX.

ALG en devises locales

Tokenomics de AlgonFX (ALG)

Comprendre la tokenomics de AlgonFX (ALG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ALG !

Combien vaut AlgonFX (ALG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ALG en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ALG à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de ALG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de AlgonFX ? La capitalisation boursière de ALG est de $ 71,95K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ALG ? L'offre en circulation de ALG est de 999,94M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ALG ? ALG a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ALG ? ALG a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de ALG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ALG est de -- USD . Est-ce que ALG va augmenter cette année ? ALG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

