Prix de All In aujourd'hui

Le prix de All In (ALLIN) en direct est actuellement de $ 0.03747604, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ALLIN en USD est de $ 0.03747604 par ALLIN.

All In se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 34,532 et une offre en circulation de 921.44K ALLIN. Au cours des dernières 24 heures, ALLIN a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 4.51, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.03478359.

En termes de performance à court terme, ALLIN a varié de -- au cours de la dernière heure et de -1.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour All In (ALLIN)

Capitalisation boursière $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Offre en circulation 921.44K 921.44K 921.44K Offre totale 995,994.0 995,994.0 995,994.0

La capitalisation boursière actuelle de All In est de $ 34.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALLIN est de 921.44K, avec une offre totale de 995994.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.33K.