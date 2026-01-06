Prix de AllDomains Name Service aujourd'hui

Le prix de AllDomains Name Service (ADNS) en direct est actuellement de $ 0.00018451, avec une variation de 0.94 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ADNS en USD est de $ 0.00018451 par ADNS.

AllDomains Name Service se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 922,950 et une offre en circulation de 5.00B ADNS. Au cours des dernières 24 heures, ADNS a été échangé entre $ 0.00017802 (plus bas) et $ 0.00018801 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00058177, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00012408.

En termes de performance à court terme, ADNS a varié de -0.23% au cours de la dernière heure et de +6.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour AllDomains Name Service (ADNS)

Capitalisation boursière $ 922.95K$ 922.95K $ 922.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 922.95K$ 922.95K $ 922.95K Offre en circulation 5.00B 5.00B 5.00B Offre totale 4,999,743,265.698705 4,999,743,265.698705 4,999,743,265.698705

La capitalisation boursière actuelle de AllDomains Name Service est de $ 922.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADNS est de 5.00B, avec une offre totale de 4999743265.698705. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 922.95K.