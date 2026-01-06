Prix de Alpha ($ALPHA)
Le prix de Alpha ($ALPHA) en direct est actuellement de $ 0.00319706, avec une variation de 4.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $ALPHA en USD est de $ 0.00319706 par $ALPHA.
Alpha se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,598,708 et une offre en circulation de 499.90M $ALPHA. Au cours des dernières 24 heures, $ALPHA a été échangé entre $ 0.00305129 (plus bas) et $ 0.00319872 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00319872, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00054606.
En termes de performance à court terme, $ALPHA a varié de +0.01% au cours de la dernière heure et de +36.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Alpha est de $ 1.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $ALPHA est de 499.90M, avec une offre totale de 999900000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.20M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Alpha en USD était de $ +0.00012517.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Alpha en USD était de $ +0.0014924067.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Alpha en USD était de $ +0.0077030932.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Alpha en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00012517
|+4.07%
|30 jours
|$ +0.0014924067
|+46.68%
|60 jours
|$ +0.0077030932
|+240.94%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de Alpha pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Quel est le prix actuel de Alpha ?
Le prix en direct de Alpha ($ALPHA) est de $0.00319706 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.
Comment se positionne Alpha sur le marché ?
Alpha occupe actuellement le rang n°3300 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $1598708. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.
Quelle est l'offre en circulation de $ALPHA ?
L'offre en circulation de $ALPHA est de 499899900.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.
Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Alpha ?
Durant les dernières 24 heures, Alpha a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00305129 (plus bas sur 24 heures) et $0.00319872 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.
À quel point Alpha est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?
Alpha a atteint un plus haut historique de $0.00319872, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00054606. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.
À quel point le trading de $ALPHA est-il actif aujourd'hui ?
Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.
Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Alpha ?
La variation actuelle du prix de 4.07% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
