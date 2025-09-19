Informations sur le prix de Alpha Pay (ALPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00018813 $ 0.00018813 $ 0.00018813 Bas 24 h $ 0.00026297 $ 0.00026297 $ 0.00026297 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00018813$ 0.00018813 $ 0.00018813 Haut 24 h $ 0.00026297$ 0.00026297 $ 0.00026297 Sommet historique $ 0.00026297$ 0.00026297 $ 0.00026297 Prix le plus bas $ 0.00018914$ 0.00018914 $ 0.00018914 Variation du prix (1 h) -2.13% Changement de prix (1J) -11.03% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Alpha Pay (ALPAY) est de $0.00018996. Au cours des dernières 24 heures, ALPAY a évolué entre un minimum de $ 0.00018813 et un maximum de $ 0.00026297, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ALPAY est $ 0.00026297, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018914.

En termes de performance à court terme, ALPAY a évolué de -2.13% au cours de la dernière heure, -11.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alpha Pay (ALPAY)

Capitalisation boursière $ 188.13K$ 188.13K $ 188.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 188.13K$ 188.13K $ 188.13K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Alpha Pay est de $ 188.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALPAY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 188.13K.