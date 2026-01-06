Prix de Alphakek aujourd'hui

Le prix de Alphakek (AIKEK) en direct est actuellement de $ 0.01089182, avec une variation de 6.40 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AIKEK en USD est de $ 0.01089182 par AIKEK.

Alphakek se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,586,587 et une offre en circulation de 237.32M AIKEK. Au cours des dernières 24 heures, AIKEK a été échangé entre $ 0.01017568 (plus bas) et $ 0.01098697 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.059969, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00190911.

En termes de performance à court terme, AIKEK a varié de -0.17% au cours de la dernière heure et de +10.79% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Alphakek (AIKEK)

Capitalisation boursière $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Offre en circulation 237.32M 237.32M 237.32M Offre totale 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

La capitalisation boursière actuelle de Alphakek est de $ 2.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIKEK est de 237.32M, avec une offre totale de 237319317.29878262. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.59M.