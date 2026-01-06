Prix de AltLayer aujourd'hui

Le prix de AltLayer (ALT) en direct est actuellement de $ 0.01363797, avec une variation de 1.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ALT en USD est de $ 0.01363797 par ALT.

AltLayer se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 70,979,504 et une offre en circulation de 5.20B ALT. Au cours des dernières 24 heures, ALT a été échangé entre $ 0.01315174 (plus bas) et $ 0.01369449 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.676743, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01057328.

En termes de performance à court terme, ALT a varié de -0.25% au cours de la dernière heure et de +18.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour AltLayer (ALT)

Capitalisation boursière $ 70.98M$ 70.98M $ 70.98M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 136.50M$ 136.50M $ 136.50M Offre en circulation 5.20B 5.20B 5.20B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

