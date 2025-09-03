Informations sur le prix de amuricah (AMURICAH) en USD

Le prix en temps réel de amuricah (AMURICAH) est de $0.00016894. Au cours des dernières 24 heures, AMURICAH a évolué entre un minimum de $ 0.0000519 et un maximum de $ 0.0006343, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMURICAH est $ 0.0006343, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000519.

En termes de performance à court terme, AMURICAH a évolué de +7.43% au cours de la dernière heure, +184.11% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour amuricah (AMURICAH)

La capitalisation boursière actuelle de amuricah est de $ 171.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AMURICAH est de 999.90M, avec une offre totale de 999897307.403018. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 171.56K.