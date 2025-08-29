Informations sur le prix de ANALOS (LOS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00097017 $ 0.00097017 $ 0.00097017 Bas 24 h $ 0.00170005 $ 0.00170005 $ 0.00170005 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00097017$ 0.00097017 $ 0.00097017 Haut 24 h $ 0.00170005$ 0.00170005 $ 0.00170005 Sommet historique $ 0.00179607$ 0.00179607 $ 0.00179607 Prix le plus bas $ 0.00097017$ 0.00097017 $ 0.00097017 Variation du prix (1 h) +5.35% Changement de prix (1J) -12.81% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ANALOS (LOS) est de $0.00139139. Au cours des dernières 24 heures, LOS a évolué entre un minimum de $ 0.00097017 et un maximum de $ 0.00170005, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOS est $ 0.00179607, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00097017.

En termes de performance à court terme, LOS a évolué de +5.35% au cours de la dernière heure, -12.81% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ANALOS (LOS)

Capitalisation boursière $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ANALOS est de $ 1.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.39M.