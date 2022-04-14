Tokenomics de ANALOS (LOS)
ANALOS First in the world to engineer a real Solana fork that ships with RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad, all natively integrated
Experience the first fully integrated Solana fork with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Engineered for unmatched performance and seamless user experience.
Why Choose ANALOS? Unlike other forks relying on third-party tools, ANALOS delivers a fully integrated ecosystem with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Our vertical stack ensures unmatched performance, reliability, and developer adoption.
Tokenomics et analyse de prix de ANALOS (LOS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ANALOS (LOS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ANALOS (LOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ANALOS (LOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.