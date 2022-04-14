Découvrez les informations clés sur Anchored Coins AEUR (AEUR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Anchored Coins AEUR (AEUR)

"Anchored Coins was established by a group of entrepreneurs with decades of combined experience in financial services, and a proven track record of building market leaders in the digital assets industry. With a strong commitment to regulatory clarity and compliance, the Issuer is based in Switzerland, which enables the company to offer its clients an unmatched level of regulatory standing as a member of a Swiss self regulatory organization (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, “VQF”), headquartered in Zug, Switzerland.

Anchored Coins takes a compliant and transparent approach, and every every AEUR is backed 1:1 with the reserves held exclusively with Swiss FINMA-licensed banks. Tokens issued by Anchored Coins are issued natively on the Ethereum and BNB Blockchains, with the team continuously working on further integrations within the digital asset industry. "

Site officiel : https://www.anchoredcoins.com/ Livre blanc : https://static.anchoredcoins.com/static/cloud/anchoredcoins/static/images/admin_mgs_image_upload/whitepaper_for_launch.pdf