Informations sur le prix de Anduril PreStocks (ANDURL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 72.87 $ 72.87 $ 72.87 Bas 24 h $ 72.89 $ 72.89 $ 72.89 Haut 24 h Bas 24 h $ 72.87$ 72.87 $ 72.87 Haut 24 h $ 72.89$ 72.89 $ 72.89 Sommet historique $ 72.89$ 72.89 $ 72.89 Prix le plus bas $ 72.87$ 72.87 $ 72.87 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Anduril PreStocks (ANDURL) est de $72.88. Au cours des dernières 24 heures, ANDURL a évolué entre un minimum de $ 72.87 et un maximum de $ 72.89, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANDURL est $ 72.89, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 72.87.

En termes de performance à court terme, ANDURL a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Anduril PreStocks (ANDURL)

Capitalisation boursière $ 983.83K$ 983.83K $ 983.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 983.83K$ 983.83K $ 983.83K Offre en circulation 13.50K 13.50K 13.50K Offre totale 13,499.977635275 13,499.977635275 13,499.977635275

La capitalisation boursière actuelle de Anduril PreStocks est de $ 983.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANDURL est de 13.50K, avec une offre totale de 13499.977635275. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 983.83K.