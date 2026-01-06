Prix de aneri aujourd'hui

Le prix de aneri (ANERI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 22.80 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ANERI en USD est de $ 0 par ANERI.

aneri se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 75,990 et une offre en circulation de 517.74M ANERI. Au cours des dernières 24 heures, ANERI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ANERI a varié de -- au cours de la dernière heure et de +12.95% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour aneri (ANERI)

Capitalisation boursière $ 75.99K$ 75.99K $ 75.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 146.77K$ 146.77K $ 146.77K Offre en circulation 517.74M 517.74M 517.74M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aneri est de $ 75.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANERI est de 517.74M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 146.77K.