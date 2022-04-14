Tokenomics de Angryb (ANB)
Informations sur Angryb (ANB)
Angryb (ANB) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is the native token used to incentivise and reward token holders for executing the actions of community-initiated tasks. Angryb is a deflationary cryptocurrency asset, with a first-of-its-kind, zero-risk, half-price reservation mechanism. The successful transaction funds are attributed to smart contract and will be open source for the community. The economic model will repurchase and destroy Angryb, which is of high contraction of inflation. The fair token attribute and asset protection mechanism will help Angryb community build a strong consensus and a large base of community members.
Tokenomics et analyse de prix de Angryb (ANB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Angryb (ANB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Angryb (ANB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Angryb (ANB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ANB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ANB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ANB, explorez le prix en direct du token ANB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.