Quel est le prix en temps réel de Animus aujourd'hui ?

Le prix en direct de Animus s'élève à $0.00002067, avec une variation de -1.70 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour ANIMUS ?

ANIMUS a échangé entre $0.00002081 et $0.00002116, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par Animus aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique ANIMUS évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que ANIMUS présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour Animus ?

Avec une capitalisation boursière de $20670, Animus occupe le #9907, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour ANIMUS ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment Animus se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.00806966, tandis que son ATL est de $0.00002038, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de ANIMUS ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (1000000000.0 tokens), la performance de la catégorie dans Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Framework,Four.meme Ecosystem (BNB Memes),Robotics,x402 Ecosystem, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.