Prix de Anyspend aujourd'hui

Le prix de Anyspend (ANY) en direct est actuellement de $ 0.069746, avec une variation de 3.87 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ANY en USD est de $ 0.069746 par ANY.

Anyspend se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 15,320,423 et une offre en circulation de 220.00M ANY. Au cours des dernières 24 heures, ANY a été échangé entre $ 0.067877 (plus bas) et $ 0.07275 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.262432, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.04940888.

En termes de performance à court terme, ANY a varié de +0.07% au cours de la dernière heure et de +3.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Anyspend (ANY)

Capitalisation boursière $ 15.32M$ 15.32M $ 15.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.64M$ 69.64M $ 69.64M Offre en circulation 220.00M 220.00M 220.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Anyspend est de $ 15.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANY est de 220.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.64M.