Le prix de Anyswap (ANY) est actuellement de 0.842358 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ANY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Anyswap (ANY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Anyswap en USD était de $ +0.066842.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Anyswap en USD était de $ +0.0525204316.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Anyswap en USD était de $ +0.0421216063.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Anyswap en USD était de $ +0.1337712893581396.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.066842 +8.62% 30 jours $ +0.0525204316 +6.23% 60 jours $ +0.0421216063 +5.00% 90 jours $ +0.1337712893581396 +18.88%

Analyse de prix de Anyswap (ANY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Anyswap : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.773371$ 0.773371 $ 0.773371 Haut 24 h $ 0.842353$ 0.842353 $ 0.842353 Sommet historique $ 33.66$ 33.66 $ 33.66 Variation du prix (1 h) +0.85% Changement de prix (1J) +8.62% Variation du prix (7 j) +7.85%

Informations de marché pour Anyswap (ANY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :