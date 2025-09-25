Informations sur le prix de ApeStrategy (APESTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00302602 $ 0.00302602 $ 0.00302602 Bas 24 h $ 0.00441962 $ 0.00441962 $ 0.00441962 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00302602$ 0.00302602 $ 0.00302602 Haut 24 h $ 0.00441962$ 0.00441962 $ 0.00441962 Sommet historique $ 0.00441962$ 0.00441962 $ 0.00441962 Prix le plus bas $ 0.00217177$ 0.00217177 $ 0.00217177 Variation du prix (1 h) +0.58% Changement de prix (1J) +0.07% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ApeStrategy (APESTR) est de $0.0030833. Au cours des dernières 24 heures, APESTR a évolué entre un minimum de $ 0.00302602 et un maximum de $ 0.00441962, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APESTR est $ 0.00441962, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00217177.

En termes de performance à court terme, APESTR a évolué de +0.58% au cours de la dernière heure, +0.07% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ApeStrategy (APESTR)

Capitalisation boursière $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ApeStrategy est de $ 3.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APESTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.07M.