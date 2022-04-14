Tokenomics de Apraemio (APRA)

Tokenomics de Apraemio (APRA)

Découvrez les informations clés sur Apraemio (APRA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Apraemio (APRA)

Apraemio is a new RWA web3 project which is looking to advance the asset backed tokens. Having secured a 30 year partnership with a gold mine in Mali, Apraemio has created a token which is backed by 50% of the output from the mine. The token itself is a utility token which allows holders access to make real world purchases across Europe including property, cars, and more. Apraemio looks to provide the crypto space with a hedge against crypto market volatility, for token holders to diversify their portfolios with physical gold reserves.

Site officiel :
https://www.apraemio.com/
Livre blanc :
https://learn.apraemio.com/about-us/whitepaper

Tokenomics et analyse de prix de Apraemio (APRA)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Apraemio (APRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 173.16M
$ 173.16M$ 173.16M
Sommet historique :
$ 0.290289
$ 0.290289$ 0.290289
Bas historique :
$ 0.100164
$ 0.100164$ 0.100164
Prix actuel :
$ 0.173258
$ 0.173258$ 0.173258

Tokenomics de Apraemio (APRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Apraemio (APRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens APRA qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens APRA pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de APRA, explorez le prix en direct du token APRA !

Prévision du prix de APRA

Vous voulez savoir dans quelle direction APRA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de APRA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.