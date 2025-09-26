Informations sur le prix de APX (APX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 Bas 24 h $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 Haut 24 h $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 Sommet historique $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -4.50% Changement de prix (1J) -22.71% Variation du prix (7 j) +176.95% Variation du prix (7 j) +176.95%

Le prix en temps réel de APX (APX) est de $1.79. Au cours des dernières 24 heures, APX a évolué entre un minimum de $ 1.78 et un maximum de $ 2.32, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APX est $ 2.42, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, APX a évolué de -4.50% au cours de la dernière heure, -22.71% sur 24 heures et de +176.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour APX (APX)

Capitalisation boursière $ 82.38M$ 82.38M $ 82.38M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.11B$ 7.11B $ 7.11B Offre en circulation 46.05M 46.05M 46.05M Offre totale 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

La capitalisation boursière actuelle de APX est de $ 82.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APX est de 46.05M, avec une offre totale de 3975255603.427746. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.11B.