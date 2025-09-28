Informations sur le prix de AQC (AQC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00104793 $ 0.00104793 $ 0.00104793 Bas 24 h $ 0.00136603 $ 0.00136603 $ 0.00136603 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00104793$ 0.00104793 $ 0.00104793 Haut 24 h $ 0.00136603$ 0.00136603 $ 0.00136603 Sommet historique $ 0.00136603$ 0.00136603 $ 0.00136603 Prix le plus bas $ 0.00104793$ 0.00104793 $ 0.00104793 Variation du prix (1 h) +1.28% Changement de prix (1J) -10.75% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AQC (AQC) est de $0.00121287. Au cours des dernières 24 heures, AQC a évolué entre un minimum de $ 0.00104793 et un maximum de $ 0.00136603, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AQC est $ 0.00136603, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00104793.

En termes de performance à court terme, AQC a évolué de +1.28% au cours de la dernière heure, -10.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AQC (AQC)

Capitalisation boursière $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Offre en circulation 984.51M 984.51M 984.51M Offre totale 984,508,400.0 984,508,400.0 984,508,400.0

La capitalisation boursière actuelle de AQC est de $ 1.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AQC est de 984.51M, avec une offre totale de 984508400.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.19M.