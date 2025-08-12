Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FACY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FACY.

Le prix de ArAIstotle (FACY) est actuellement de 0.00206538 USD avec une capitalisation boursière de $ 2.07M USD. Le prix de FACY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de ArAIstotle (FACY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de ArAIstotle en USD était de $ +0.00015171.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ArAIstotle en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ArAIstotle en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ArAIstotle en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00015171 +7.93% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de ArAIstotle (FACY)

Découvrez la dernière analyse de prix de ArAIstotle : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00179594$ 0.00179594 $ 0.00179594 Haut 24 h $ 0.00270968$ 0.00270968 $ 0.00270968 Sommet historique $ 0.00283821$ 0.00283821 $ 0.00283821 Variation du prix (1 h) +2.59% Changement de prix (1J) +7.93% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour ArAIstotle (FACY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :