Le prix en temps réel de Arcana Network (XAR) est de $0.00201273. Au cours des dernières 24 heures, XAR a évolué entre un minimum de $ 0.00186635 et un maximum de $ 0.00218978, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XAR est $ 1.52, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00180114.
En termes de performance à court terme, XAR a évolué de +7.83% au cours de la dernière heure, +5.01% sur 24 heures et de -27.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Arcana Network est de $ 1.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XAR est de 612.09M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.95M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Arcana Network en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Arcana Network en USD était de $ -0.0006875159.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Arcana Network en USD était de $ -0.0012717545.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Arcana Network en USD était de $ -0.003153670254854738.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+5.01%
|30 jours
|$ -0.0006875159
|-34.15%
|60 jours
|$ -0.0012717545
|-63.18%
|90 jours
|$ -0.003153670254854738
|-61.04%
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience. Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions. Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol: - EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets. - Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols - Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction. The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers. Arcana’s Other Products Include: 1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023. Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
