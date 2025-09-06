Qu'est-ce que Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience. Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions. Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol: - EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets. - Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols - Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction. The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers. Arcana’s Other Products Include: 1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023. Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Arcana Network (XAR) Combien vaut Arcana Network (XAR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XAR en USD est de 0.00201273 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XAR à USD ? $ 0.00201273 . Consultez le Le prix actuel de XAR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Arcana Network ? La capitalisation boursière de XAR est de $ 1.19M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XAR ? L'offre en circulation de XAR est de 612.09M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XAR ? XAR a atteint un prix ATH de 1.52 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XAR ? XAR a vu un prix ATL de 0.00180114 USD . Quel est le volume de trading de XAR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XAR est de -- USD . Est-ce que XAR va augmenter cette année ? XAR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XAR pour une analyse plus approfondie.

