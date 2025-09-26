Informations sur le prix de ArchAI (ARCHAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00361914 $ 0.00361914 $ 0.00361914 Bas 24 h $ 0.00389483 $ 0.00389483 $ 0.00389483 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00361914$ 0.00361914 $ 0.00361914 Haut 24 h $ 0.00389483$ 0.00389483 $ 0.00389483 Sommet historique $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Prix le plus bas $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -5.24% Variation du prix (7 j) -6.22% Variation du prix (7 j) -6.22%

Le prix en temps réel de ArchAI (ARCHAI) est de $0.00361922. Au cours des dernières 24 heures, ARCHAI a évolué entre un minimum de $ 0.00361914 et un maximum de $ 0.00389483, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARCHAI est $ 0.00836712, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00271399.

En termes de performance à court terme, ARCHAI a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -5.24% sur 24 heures et de -6.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ArchAI (ARCHAI)

Capitalisation boursière $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Offre en circulation 418.84M 418.84M 418.84M Offre totale 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

La capitalisation boursière actuelle de ArchAI est de $ 1.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARCHAI est de 418.84M, avec une offre totale de 822688389.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.98M.