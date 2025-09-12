En savoir plus sur ARIX

Prix de Arix (ARIX)

Prix en temps réel : 1 ARIX à USD

$0.00100153
$0.00100153
-1.10%1D
Graphique du prix de Arix (ARIX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-12 09:22:41 (UTC+8)

Informations sur le prix de Arix (ARIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00098677
$ 0.00098677
Bas 24 h
$ 0.00104463
$ 0.00104463
Haut 24 h

$ 0.00098677
$ 0.00098677

$ 0.00104463
$ 0.00104463

$ 56.09
$ 56.09

$ 0.00010012
$ 0.00010012

+2.15%

-1.52%

-14.22%

-14.22%

Le prix en temps réel de Arix (ARIX) est de $0.0010121. Au cours des dernières 24 heures, ARIX a évolué entre un minimum de $ 0.00098677 et un maximum de $ 0.00104463, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARIX est $ 56.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010012.

En termes de performance à court terme, ARIX a évolué de +2.15% au cours de la dernière heure, -1.52% sur 24 heures et de -14.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Arix (ARIX)

$ 9.84K
$ 9.84K

--
--

$ 101.68K
$ 101.68K

9.92M
9.92M

102,500,000.0
102,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Arix est de $ 9.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARIX est de 9.92M, avec une offre totale de 102500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.68K.

Historique du prix de Arix (ARIX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Arix en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Arix en USD était de $ -0.0005050382.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Arix en USD était de $ -0.0007468443.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Arix en USD était de $ -0.003564613520767278.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.52%
30 jours$ -0.0005050382-49.90%
60 jours$ -0.0007468443-73.79%
90 jours$ -0.003564613520767278-77.88%

Qu'est-ce que Arix (ARIX)

ARIX token is a revenue-generating coin that allows parties to transact business and receive revenues on the platform. Arix dex it’s internet DEX .The revenues will automatically be transmitted into ARIX token holders" accounts once the trade is concluded. In this regard,ARIX anticipates generating interest whenever a successful transaction takes place on the platform.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Arix (USD)

Combien vaudra Arix (ARIX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Arix (ARIX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Arix.

Consultez la prévision de prix de Arix maintenant !

ARIX en devises locales

Tokenomics de Arix (ARIX)

Comprendre la tokenomics de Arix (ARIX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ARIX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Arix (ARIX)

Combien vaut Arix (ARIX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ARIX en USD est de 0.0010121 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ARIX à USD ?
Le prix actuel de ARIX en USD est $ 0.0010121. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Arix ?
La capitalisation boursière de ARIX est de $ 9.84K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ARIX ?
L'offre en circulation de ARIX est de 9.92M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ARIX ?
ARIX a atteint un prix ATH de 56.09 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ARIX ?
ARIX a vu un prix ATL de 0.00010012 USD.
Quel est le volume de trading de ARIX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ARIX est de -- USD.
Est-ce que ARIX va augmenter cette année ?
ARIX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ARIX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Arix (ARIX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-11 22:05:00Mises à jour de l'industrie
Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché
09-11 17:57:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de la saison des altcoins atteint un sommet de 90 jours, actuellement à 67
09-11 14:45:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 741,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 171,5 millions de dollars
09-11 06:45:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin reprennent, avec un transfert net sortant de 2 918,57 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
09-11 04:54:00Mises à jour de l'industrie
Président de la SEC : La Combinaison de la Blockchain et de l'IA Ouvrira une Nouvelle Ère de Prospérité, la SEC Déterminée à Saisir les Opportunités Actuelles
09-10 13:05:00Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars

