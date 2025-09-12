Informations sur le prix de Arix (ARIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00098677 $ 0.00098677 $ 0.00098677 Bas 24 h $ 0.00104463 $ 0.00104463 $ 0.00104463 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00098677$ 0.00098677 $ 0.00098677 Haut 24 h $ 0.00104463$ 0.00104463 $ 0.00104463 Sommet historique $ 56.09$ 56.09 $ 56.09 Prix le plus bas $ 0.00010012$ 0.00010012 $ 0.00010012 Variation du prix (1 h) +2.15% Changement de prix (1J) -1.52% Variation du prix (7 j) -14.22% Variation du prix (7 j) -14.22%

Le prix en temps réel de Arix (ARIX) est de $0.0010121. Au cours des dernières 24 heures, ARIX a évolué entre un minimum de $ 0.00098677 et un maximum de $ 0.00104463, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ARIX est $ 56.09, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010012.

En termes de performance à court terme, ARIX a évolué de +2.15% au cours de la dernière heure, -1.52% sur 24 heures et de -14.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Arix (ARIX)

Capitalisation boursière $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Offre en circulation 9.92M 9.92M 9.92M Offre totale 102,500,000.0 102,500,000.0 102,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Arix est de $ 9.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARIX est de 9.92M, avec une offre totale de 102500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.68K.