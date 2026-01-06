Prix de ARTDRA Coin aujourd'hui

Le prix de ARTDRA Coin (ARTDRA) en direct est actuellement de $ 0.060688, avec une variation de 4.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ARTDRA en USD est de $ 0.060688 par ARTDRA.

ARTDRA Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13,408,769 et une offre en circulation de 220.95M ARTDRA. Au cours des dernières 24 heures, ARTDRA a été échangé entre $ 0.057643 (plus bas) et $ 0.061376 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.108672, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.04627802.

En termes de performance à court terme, ARTDRA a varié de -- au cours de la dernière heure et de +21.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ARTDRA Coin (ARTDRA)

Capitalisation boursière $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M Offre en circulation 220.95M 220.95M 220.95M Offre totale 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ARTDRA Coin est de $ 13.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ARTDRA est de 220.95M, avec une offre totale de 256000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.54M.