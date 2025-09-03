Informations sur le prix de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003408 $ 0.00003408 $ 0.00003408 Bas 24 h $ 0.0000384 $ 0.0000384 $ 0.0000384 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003408$ 0.00003408 $ 0.00003408 Haut 24 h $ 0.0000384$ 0.0000384 $ 0.0000384 Sommet historique $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 Prix le plus bas $ 0.0000337$ 0.0000337 $ 0.0000337 Variation du prix (1 h) +1.04% Changement de prix (1J) +10.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) est de $0.00003764. Au cours des dernières 24 heures, SANWCH a évolué entre un minimum de $ 0.00003408 et un maximum de $ 0.0000384, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SANWCH est $ 0.00007472, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000337.

En termes de performance à court terme, SANWCH a évolué de +1.04% au cours de la dernière heure, +10.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Capitalisation boursière $ 37.70K$ 37.70K $ 37.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.70K$ 37.70K $ 37.70K Offre en circulation 999.44M 999.44M 999.44M Offre totale 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

La capitalisation boursière actuelle de ask the Sandwich by Virtuals est de $ 37.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SANWCH est de 999.44M, avec une offre totale de 999436564.553854. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.70K.