Informations sur le prix de Assteroid (ASSTEROID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00174007 $ 0.00174007 $ 0.00174007 Bas 24 h $ 0.00213974 $ 0.00213974 $ 0.00213974 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00174007$ 0.00174007 $ 0.00174007 Haut 24 h $ 0.00213974$ 0.00213974 $ 0.00213974 Sommet historique $ 0.00200745$ 0.00200745 $ 0.00200745 Prix le plus bas $ 0.00174007$ 0.00174007 $ 0.00174007 Variation du prix (1 h) +14.71% Changement de prix (1J) +22.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Assteroid (ASSTEROID) est de $0.00213989. Au cours des dernières 24 heures, ASSTEROID a évolué entre un minimum de $ 0.00174007 et un maximum de $ 0.00213974, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASSTEROID est $ 0.00200745, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00174007.

En termes de performance à court terme, ASSTEROID a évolué de +14.71% au cours de la dernière heure, +22.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Assteroid (ASSTEROID)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 213.97K$ 213.97K $ 213.97K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Assteroid est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASSTEROID est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 213.97K.