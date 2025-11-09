Prix de aster dog aujourd'hui

Le prix de aster dog (ADOG) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.40 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ADOG en USD est de -- par ADOG.

aster dog se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 442,445 et une offre en circulation de 1.00B ADOG. Au cours des dernières 24 heures, ADOG a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00372484, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ADOG a varié de +1.01% au cours de la dernière heure et de +9.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour aster dog (ADOG)

Capitalisation boursière $ 442.45K$ 442.45K $ 442.45K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 442.45K$ 442.45K $ 442.45K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aster dog est de $ 442.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADOG est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 442.45K.