Le prix de Astera USD (ASUSD) est actuellement de 1.0 USD avec une capitalisation boursière de $ 12.00M USD. Le prix de ASUSD en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Astera USD (ASUSD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Astera USD en USD était de $ -0.00263447302443.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Astera USD en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Astera USD en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Astera USD en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00263447302443 -0.26% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Astera USD (ASUSD)

Découvrez la dernière analyse de prix de Astera USD : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.995153$ 0.995153 $ 0.995153 Haut 24 h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sommet historique $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Variation du prix (1 h) +0.08% Changement de prix (1J) -0.26% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Astera USD (ASUSD)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :