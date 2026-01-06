Prix de Asteroid Bot aujourd'hui

Le prix de Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) en direct est actuellement de $ 0.00000802, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ASTEROIDBOT en USD est de $ 0.00000802 par ASTEROIDBOT.

Asteroid Bot se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,020.93 et une offre en circulation de 1.00B ASTEROIDBOT. Au cours des dernières 24 heures, ASTEROIDBOT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00048763, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000657.

En termes de performance à court terme, ASTEROIDBOT a varié de -- au cours de la dernière heure et de +16.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Capitalisation boursière $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Asteroid Bot est de $ 8.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASTEROIDBOT est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.02K.