The AZNT Token is the first cryptocurrency token designed to adapt to changing market conditions and rules, and its users have ultimate control over it. It is a platform that values human life, as indicated by its tagline, "Being Human is Given, but Maintaining Our Humanity is a Choice." "By keeping our word, we hope to meet the basic human needs of people who don't have a place to live, no one to turn to for help, and no resources with which to meet their basic human needs." The AZNT Token is a TRC-20 token, which is the token standard used by Tron. We've noticed that investors are looking for new fair launch tokens that will allow them to maximize their profits in a short period. We chose Tron, however, to indicate to our users that they are our primary emphasis. As a result, our cryptocurrency will be more stable and likely to survive than existing centralized and distributed cryptographic forms of money. Mission Our client base and expansion objectives are vigorously sought by empowering newcomers and developing a strong community commitment to foster trust and address any problems that may emerge between the focal and members of our natural environment. Keeping the price of our token as a motivator for our representative holders. We must achieve our goal of providing a safe environment for our customers. We have no reservations about reaching an agreement on improvements to our understanding that will help our community, particularly homeless people in critical need of support. We do not want to see the market manipulated in any way. We are constantly looking for innovative methods to improve the lives of homeless people because we think that More Is Possible. In a variety of locations, we aim to provide a haven, permanent housing, and supportive services to persons experiencing chronic homelessness.
Tokenomics de AstraZion (AZNT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AstraZion (AZNT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AZNT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AZNT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AZNT, explorez le prix en direct du token AZNT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.