Informations sur le prix de AstroPepeX (APX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +8.02% Variation du prix (7 j) -7.04% Variation du prix (7 j) -7.04%

Le prix en temps réel de AstroPepeX (APX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, APX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APX est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, APX a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +8.02% sur 24 heures et de -7.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AstroPepeX (APX)

Capitalisation boursière $ 848.08K$ 848.08K $ 848.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 848.08K$ 848.08K $ 848.08K Offre en circulation 65.00B 65.00B 65.00B Offre totale 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de AstroPepeX est de $ 848.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APX est de 65.00B, avec une offre totale de 65000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 848.08K.