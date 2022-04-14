Tokenomics de Atoshi (ATOS)
Informations sur Atoshi (ATOS)
Atoshi and Atos Introduction: ATOSHI plans to build a better next-generation public chain and innovate to a certain extent on the basis of outstanding projects such as Bitcoin and Ethereum, enhance their advantages, improve their shortcomings. Atoshi testnet has been running smoothly for 2 years, can support smart contracts, and has issued many NFTs on Atoshi testnet. ATOSHI have nearly 12 million users, and daily app launched times has exceeded 9.6 million. It has been radiated to Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, Singapore, Indonesia, as well as the Middle East, Europe, America, Africa, Oceania and other countries and regions through users in mainland China. Atoshi coin (ATOS) is widely used in a series of APPs such as e-commerce, Detok short video, Atoshi games, Atoshi Life, Atoshi Greetings, Atoshikey, Atoshi AI, etc. Atoshi aims to become” Future World Coin” and create a better cryptocurrency for the world, to realize the "denationalization of money" theory of Nobel Prize winner Friedrich Hayek. Through blockchain technology, we can solve financial inequality, and allow users to conduct global payments in seconds at low cost and empower the world.
Tokenomics et analyse de prix de Atoshi (ATOS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Atoshi (ATOS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Atoshi (ATOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Atoshi (ATOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ATOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ATOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ATOS, explorez le prix en direct du token ATOS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.