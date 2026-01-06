Prix de Attention Token aujourd'hui

Le prix de Attention Token (ATTN) en direct est actuellement de $ 0.01119669, avec une variation de 0.40 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ATTN en USD est de $ 0.01119669 par ATTN.

Attention Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,719,519 et une offre en circulation de 242.18M ATTN. Au cours des dernières 24 heures, ATTN a été échangé entre $ 0.01109629 (plus bas) et $ 0.01124607 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0116776, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01065233.

En termes de performance à court terme, ATTN a varié de -0.02% au cours de la dernière heure et de +4.55% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Attention Token (ATTN)

Capitalisation boursière $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M Offre en circulation 242.18M 242.18M 242.18M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Attention Token est de $ 2.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ATTN est de 242.18M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.23M.