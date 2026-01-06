Prix de Aubrai by Bio aujourd'hui

Le prix de Aubrai by Bio (AUBRAI) en direct est actuellement de $ 3.93, avec une variation de 2.47 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AUBRAI en USD est de $ 3.93 par AUBRAI.

Aubrai by Bio se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,420,053 et une offre en circulation de 1.38M AUBRAI. Au cours des dernières 24 heures, AUBRAI a été échangé entre $ 3.73 (plus bas) et $ 4.05 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 27.72, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 2.77.

En termes de performance à court terme, AUBRAI a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de +15.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Aubrai by Bio (AUBRAI)

Capitalisation boursière $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M Offre en circulation 1.38M 1.38M 1.38M Offre totale 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aubrai by Bio est de $ 5.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUBRAI est de 1.38M, avec une offre totale de 2000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.86M.