Informations sur le prix de AURO USDA (USDA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.997005 $ 0.997005 $ 0.997005 Bas 24 h $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.997005$ 0.997005 $ 0.997005 Haut 24 h $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Sommet historique $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Prix le plus bas $ 0.997005$ 0.997005 $ 0.997005 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.04% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AURO USDA (USDA) est de $1. Au cours des dernières 24 heures, USDA a évolué entre un minimum de $ 0.997005 et un maximum de $ 1.006, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDA est $ 1.006, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.997005.

En termes de performance à court terme, USDA a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.04% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AURO USDA (USDA)

Capitalisation boursière $ 225.37K$ 225.37K $ 225.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Offre en circulation 224.95K 224.95K 224.95K Offre totale 10,100,008.61510753 10,100,008.61510753 10,100,008.61510753

La capitalisation boursière actuelle de AURO USDA est de $ 225.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDA est de 224.95K, avec une offre totale de 10100008.61510753. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.12M.