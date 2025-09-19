Informations sur le prix de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00062178 $ 0.00062178 $ 0.00062178 Bas 24 h $ 0.00102885 $ 0.00102885 $ 0.00102885 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00062178$ 0.00062178 $ 0.00062178 Haut 24 h $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Sommet historique $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Prix le plus bas $ 0.00062178$ 0.00062178 $ 0.00062178 Variation du prix (1 h) -28.62% Changement de prix (1J) -5.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) est de $0.00061253. Au cours des dernières 24 heures, AUSBAGWORK a évolué entre un minimum de $ 0.00062178 et un maximum de $ 0.00102885, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AUSBAGWORK est $ 0.00102885, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00062178.

En termes de performance à court terme, AUSBAGWORK a évolué de -28.62% au cours de la dernière heure, -5.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Capitalisation boursière $ 601.93K$ 601.93K $ 601.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 601.93K$ 601.93K $ 601.93K Offre en circulation 999.84M 999.84M 999.84M Offre totale 999,836,623.225772 999,836,623.225772 999,836,623.225772

La capitalisation boursière actuelle de AUSSIE BAG WORKERS est de $ 601.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUSBAGWORK est de 999.84M, avec une offre totale de 999836623.225772. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 601.93K.