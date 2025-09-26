Informations sur le prix de Australian Digital Dollar (AUDD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.629173 $ 0.629173 $ 0.629173 Bas 24 h $ 0.662466 $ 0.662466 $ 0.662466 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.629173$ 0.629173 $ 0.629173 Haut 24 h $ 0.662466$ 0.662466 $ 0.662466 Sommet historique $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Prix le plus bas $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -1.10% Variation du prix (7 j) -0.72% Variation du prix (7 j) -0.72%

Le prix en temps réel de Australian Digital Dollar (AUDD) est de $0.646696. Au cours des dernières 24 heures, AUDD a évolué entre un minimum de $ 0.629173 et un maximum de $ 0.662466, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AUDD est $ 2.16, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.36464.

En termes de performance à court terme, AUDD a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -1.10% sur 24 heures et de -0.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Australian Digital Dollar (AUDD)

Capitalisation boursière $ 164.71K$ 164.71K $ 164.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 164.71K$ 164.71K $ 164.71K Offre en circulation 254.45K 254.45K 254.45K Offre totale 254,451.297108 254,451.297108 254,451.297108

La capitalisation boursière actuelle de Australian Digital Dollar est de $ 164.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUDD est de 254.45K, avec une offre totale de 254451.297108. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 164.71K.