Informations sur le prix de Auto Finance (TOKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.278203 $ 0.278203 $ 0.278203 Bas 24 h $ 0.296043 $ 0.296043 $ 0.296043 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.278203$ 0.278203 $ 0.278203 Haut 24 h $ 0.296043$ 0.296043 $ 0.296043 Sommet historique $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Prix le plus bas $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Variation du prix (1 h) +0.61% Changement de prix (1J) -1.15% Variation du prix (7 j) +6.65% Variation du prix (7 j) +6.65%

Le prix en temps réel de Auto Finance (TOKE) est de $0.290506. Au cours des dernières 24 heures, TOKE a évolué entre un minimum de $ 0.278203 et un maximum de $ 0.296043, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOKE est $ 79.02, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.12921.

En termes de performance à court terme, TOKE a évolué de +0.61% au cours de la dernière heure, -1.15% sur 24 heures et de +6.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Auto Finance (TOKE)

Capitalisation boursière $ 24.00M$ 24.00M $ 24.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.02M$ 29.02M $ 29.02M Offre en circulation 82.70M 82.70M 82.70M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Auto Finance est de $ 24.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOKE est de 82.70M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.02M.