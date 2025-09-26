Le prix en temps réel de Auto Finance est aujourd'hui de 0.290506 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOKE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOKE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Auto Finance est aujourd'hui de 0.290506 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOKE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOKE facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Auto Finance

Prix de Auto Finance (TOKE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 TOKE à USD

$0.290346
$0.290346$0.290346
-1.20%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Auto Finance (TOKE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-26 09:58:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Auto Finance (TOKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.278203
$ 0.278203$ 0.278203
Bas 24 h
$ 0.296043
$ 0.296043$ 0.296043
Haut 24 h

$ 0.278203
$ 0.278203$ 0.278203

$ 0.296043
$ 0.296043$ 0.296043

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

+0.61%

-1.15%

+6.65%

+6.65%

Le prix en temps réel de Auto Finance (TOKE) est de $0.290506. Au cours des dernières 24 heures, TOKE a évolué entre un minimum de $ 0.278203 et un maximum de $ 0.296043, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOKE est $ 79.02, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.12921.

En termes de performance à court terme, TOKE a évolué de +0.61% au cours de la dernière heure, -1.15% sur 24 heures et de +6.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Auto Finance (TOKE)

$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M

--
----

$ 29.02M
$ 29.02M$ 29.02M

82.70M
82.70M 82.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Auto Finance est de $ 24.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOKE est de 82.70M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.02M.

Historique du prix de Auto Finance (TOKE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Auto Finance en USD était de $ -0.0033951167283571.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Auto Finance en USD était de $ +0.2250938388.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Auto Finance en USD était de $ +0.1104794899.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Auto Finance en USD était de $ +0.13198447555857458.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0033951167283571-1.15%
30 jours$ +0.2250938388+77.48%
60 jours$ +0.1104794899+38.03%
90 jours$ +0.13198447555857458+83.26%

Qu'est-ce que Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

Ressource de Auto Finance (TOKE)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Auto Finance (USD)

Combien vaudra Auto Finance (TOKE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Auto Finance (TOKE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Auto Finance.

Consultez la prévision de prix de Auto Finance maintenant !

TOKE en devises locales

Tokenomics de Auto Finance (TOKE)

Comprendre la tokenomics de Auto Finance (TOKE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOKE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Auto Finance (TOKE)

Combien vaut Auto Finance (TOKE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TOKE en USD est de 0.290506 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TOKE à USD ?
Le prix actuel de TOKE en USD est $ 0.290506. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Auto Finance ?
La capitalisation boursière de TOKE est de $ 24.00M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TOKE ?
L'offre en circulation de TOKE est de 82.70M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TOKE ?
TOKE a atteint un prix ATH de 79.02 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TOKE ?
TOKE a vu un prix ATL de 0.12921 USD.
Quel est le volume de trading de TOKE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TOKE est de -- USD.
Est-ce que TOKE va augmenter cette année ?
TOKE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TOKE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Auto Finance (TOKE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars

